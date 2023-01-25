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Сегодня, 21:48

Тренер сборной России Жамнов назвал завистником комментатора Шмурнова за слова об Овечкине

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов считает, что негативные высказывания в адрес российского нападающего Александра Овечкина тупой завистью.

«На хейт в свою сторону Александр внимания не обращает никакого. Он всегда был. Если на этом зациклиться, можно вообще перестать играть в хоккей. Александра Шмурнова назову человеком небольшого ума. Просто это чистая зависть. Все результаты Овечкина — его пот и труд. Журналист за него это не делает, диванный человек. Все, что он написал, — зависть, добавлю даже, что она тупая», — приводит слова Жамнова РИА «Новости».

25 января в матче против «Колорадо» (2:3) 37-летний Овечкин отметился голом. В текущем сезоне капитан «Вашингтона» провел 49 матчей и набрал 53 (31+22) очка.

Его команда занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 56 очков за 50 матчей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230125/zhamnov-1847329766.html
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Алексей Жамнов
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  • Владислав

    Это вы что то не догоняете. Популярность Ови не даёт покоя. Кто знает жтого шмурнова? А вот за счёт Овечкина, этот диванный критик и поднимает интерес к себе

    25.01.2023

  • андрей андреев

    Зачем преуспевающему журналисту завидовать хоккеисту вообще непонятно....Шмурнов просто имеет свое мнение относительно игры Овечкина. Чего-то Жамнов не догоняет..

    25.01.2023

    • Василевский — пятый российский вратарь с 250 победами в НХЛ