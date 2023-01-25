Тренер сборной России Жамнов назвал завистником комментатора Шмурнова за слова об Овечкине

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов считает, что негативные высказывания в адрес российского нападающего Александра Овечкина тупой завистью.

«На хейт в свою сторону Александр внимания не обращает никакого. Он всегда был. Если на этом зациклиться, можно вообще перестать играть в хоккей. Александра Шмурнова назову человеком небольшого ума. Просто это чистая зависть. Все результаты Овечкина — его пот и труд. Журналист за него это не делает, диванный человек. Все, что он написал, — зависть, добавлю даже, что она тупая», — приводит слова Жамнова РИА «Новости».

25 января в матче против «Колорадо» (2:3) 37-летний Овечкин отметился голом. В текущем сезоне капитан «Вашингтона» провел 49 матчей и набрал 53 (31+22) очка.

Его команда занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 56 очков за 50 матчей.