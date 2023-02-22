Сегодня, 15:20
Ассистент главного тренера «Сибири» Евгений Шалдыбин в интервью «СЭ» рассказал о том, что его удивило в АХЛ в 1990-е годы.
— Вы играли в «Провиденсе» с голкипером Джоном Грэмом. В свое время его регулярно забирали из омских вытрезвителей.
— Да, там можно много историй рассказать. Для меня было странно, когда после тренировки, которая заканчивалась в 13.00, ребята сразу же ехали в стрип-клуб. Причем там не было сразу какой-то безумной пьянки. Люди ездили туда на обед, чисто покушать.
— Неплохой бизнес-ланч.
— И всегда начинали с простого обеда, а дальше все перерастало в какие-то дикие тусовки. Такое точно было. Не буду скрывать: Грэм — очень странный и своеобразный парень.