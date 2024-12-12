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Сегодня, 14:06

Тренер «СКА-1946» Титов предположил, что у Ничушкина могла быть депрессия

Руслан Минаев
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Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов поделился мнением о дисквалификации нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Он хороший игрок. Может быть, у него депрессия была. Нужно комплексно подходить к ситуации. У человека может быть горе, так что рубить с плеча и делать из него изгоя общества точно не надо», — цитирует тренера «ВсеПроСпорт».

В мае 29-летнего Ничушкина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игрокам НХЛ.

В этом сезоне НХЛ россиянин набрал 11 (7+4) очков в 13 матчах.

Источник: vseprosport.ru
Валерий Ничушкин
НХЛ
Герман Титов
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