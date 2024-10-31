Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:16

Купер о связке Кучерова и Гюнцеля: «Они отлично сыгрались»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру нападающих Никиты Кучерова и Джейка Гюнцеля, который в межсезонье подписал с «Лайтнинг» 7-летний контракт.

«Они великолепно играют вместе в этом году, и это большая часть нашей команды. Они отлично сыгрались. Так что, надеюсь, так будет и в течение следующих семи лет», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

В матче с «Колорадо» (5:2) Кучеров набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. На счету Гюнцеля — два гола.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Медведев проиграл Попырину на «мастерсе» в Париже
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Сегодня
Вчера
Неделя