Сегодня, 09:34
Главный тренер «Тампы» Джон Купер жестко высказался о двух незасчитанных шайбах в пятом матче с «Флоридой» (6:1) в серии первого раунда Кубка Стэнли.
По ходу встречи судьи дважды отменили взятие ворот из-за контактов игроков «Лайтнинг» с вратарем «Пантерз» Сергеем Бобровским.
«Если на то пошло, то на вратарей нужно надеть юбки. Я думаю, мы на слишком многое закрываем глаза, когда дело касается голкиперов», — сказал Купер после игры.
«Флорида» вышла во второй раунд, где встретится с победителем пары «Торонто» — «Бостон» (1-3).