Тренер «Тампы» Купер о Кучерове: «Уникальный игрок, нет слов»

Сегодня, 11:55
Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением об игре нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Мы боремся за место в плей-офф, и есть пара парней, на которых вы обращаете внимание, но в первую очередь вы смотрите на Кучерова. Потрясающий игрок, уникальный, элитный. Не знаю, что еще сказать про него, у меня больше нет слов», — цитирует тренера пресс-служба лиги.
30-летний россиянин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче против «Филадельфии» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. По итогам игрового дня он был признан первой звездой лиги.