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Сегодня, 11:55

Тренер «Тампы» Купер о Кучерове: «Уникальный игрок, нет слов»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением об игре нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Мы боремся за место в плей-офф, и есть пара парней, на которых вы обращаете внимание, но в первую очередь вы смотрите на Кучерова. Потрясающий игрок, уникальный, элитный. Не знаю, что еще сказать про него, у меня больше нет слов», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

30-летний россиянин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче против «Филадельфии» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. По итогам игрового дня он был признан первой звездой лиги.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
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Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ