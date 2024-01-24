Тренер «Тампы» Купер о Кучерове: «Уникальный игрок, нет слов»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением об игре нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Мы боремся за место в плей-офф, и есть пара парней, на которых вы обращаете внимание, но в первую очередь вы смотрите на Кучерова. Потрясающий игрок, уникальный, элитный. Не знаю, что еще сказать про него, у меня больше нет слов», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

30-летний россиянин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче против «Филадельфии» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. По итогам игрового дня он был признан первой звездой лиги.