Тренер «Тампы» восхитился достижением Кучеровым отметки в 100 голевых передач за сезон НХЛ

Сегодня, 09:35
Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением о 100 результативных передачах Никиты Кучерова в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24.
«Это просто замечательное достижение, и просто подумать, что за 100 с лишним лет существования этой лиги два игрока сделали это в одном и том же году. Это довольно круто», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне у 30-летнего Кучерова 144 (44+100) очка в 81 матче.
«Тампа» матчем с «Торонто» (6:4) завершила регулярный чемпионат НХЛ. «Молнии» заняли шестое место в Восточной конференции и вышли в плей-офф.