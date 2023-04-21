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Сегодня, 11:02

Главный тренер «Тампы» Купер: «Василевский лучший в мире. Преклоняюсь перед этим парнем»

Виктория Кравченко
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер рассказал, что российский голкипер Андрей Василевский отказался уходить на замену после второго периода матча против «Торонто» (2:7).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 35.

«Василевский быстро меня остановил (с заменой). Поэтому он лучший в мире. Он не уходит с площадки. Преклоняюсь перед этим парнем», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Следующая игра состоится в ночь с 22 на 23 апреля.

Источник: https://www.tampabay.com/sports/lightning/2023/04/21/victor-headman-lightning-injuries-tanner-jeannot-corey-perry/
Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Джон Купер
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