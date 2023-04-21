Главный тренер «Тампы» Купер: «Василевский лучший в мире. Преклоняюсь перед этим парнем»

Сегодня, 11:02
Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер рассказал, что российский голкипер Андрей Василевский отказался уходить на замену после второго периода матча против «Торонто» (2:7).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 35.
«Василевский быстро меня остановил (с заменой). Поэтому он лучший в мире. Он не уходит с площадки. Преклоняюсь перед этим парнем», — цитирует Купера Tampa Bay Times.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Следующая игра состоится в ночь с 22 на 23 апреля.