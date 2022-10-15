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НХЛ

Сегодня, 06:32

Купер о победе над «Коламбусом»: «Василевский смог нас выручить, когда «Тампа» в этом нуждалась»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2).

«Это была хорошо сбалансированная игра, в которой мы нуждались, и теперь нам просто нужно перенести ее на завтрашний матч с «Питтсбургом». Допустили ли мы какие-то ошибки? Мы делали их, но Василевский смог нас выручить, когда мы в этом нуждались», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков.

В следующем матча «Тампа» 16 октября сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
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