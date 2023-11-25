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НХЛ

Сегодня, 10:44

Купер — об игре Василевского: «Он один из лучших игроков «Тампы», если не лучший»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (8:2).

«Он один из лучших игроков нашей команды, если не лучший. Это здорово, когда у вас есть полный комплект игроков. Когда у тебя есть парни, к которым ты привык, это определенно помогает. Я думаю, что ребята сегодня действительно боролись ради него», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

29-летний Василевский перенес микродискэктомию по поводу грыжи поясничного диска и пропустил два месяца в НХЛ. Матч с «Каролиной» стал первым в этом сезоне.

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
0
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