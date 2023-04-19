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НХЛ

Сегодня, 09:03

Тренер «Торонто» оценил игру Самсонова в матче с «Тампой»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф подвел итоги стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:7).

«Я, конечно, чувствовал нервы в игре. Самсонов с самого начала боролся с шайбой, он был в таком ритме, что, возможно, было признаком нервов. Но я не думаю, что это имеет какое-то отношение к тому, почему мы не защищаем наши ворота, позволяя сопернику выйти из-под линии ворот. Это все то, что мы лучше всех делаем в НХЛ, — умеем защищать на этом участке льда», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

Вторая игра состоится 21 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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