Тренер «Торонто» Карбери возглавит «Вашингтон»

Ассистент главного тренера «Торонто» Спенсер Карбери возглавит «Вашингтон», сообщает The Athletic.

По данным источника, о назначении объявят в ближайшее время. Ранее 41-летний Карбери работал в «Кэпиталз», занимая должность помощника главного тренера Шелдона Кифа.

15 апреля «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

58-летний тренер тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.