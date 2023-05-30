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Сегодня, 19:02

Тренер «Торонто» Карбери возглавит «Вашингтон»

Руслан Минаев
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Ассистент главного тренера «Торонто» Спенсер Карбери возглавит «Вашингтон», сообщает The Athletic.

По данным источника, о назначении объявят в ближайшее время. Ранее 41-летний Карбери работал в «Кэпиталз», занимая должность помощника главного тренера Шелдона Кифа.

15 апреля «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

58-летний тренер тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.

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