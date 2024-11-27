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Сегодня, 19:13

Тренер Филатов — о Мичкове: «С ним иногда очень легко, а иногда очень тяжело»

Алина Савинова
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Тренер «Торпедо» Владимир Филатов поделился мнением о нападающем «Филадельфии» Матвее Мичкове. Специалист работал с форвардом в юниорской сборной России и «СКА-1946».

«Матвей разный. С ним иногда очень легко, иногда очень тяжело. Когда ты ему даешь материал, он его делает и у него получается, вы с ним лучшие друзья. Но если ты даешь ему материал, который у него не выходит, он не любит искать причину в себе. Может найти ее в партнерах, в тренере, который не так сказал. Но за несколько лет работы с Матвеем я научился с ним общаться. У нас никогда не было прямых конфликтов. Мы могли с ним поспорить, но в итоге приходили к общему знаменателю», — цитирует Филатова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Мичков провел 20 матчей за «Филадельфию» в НХЛ, отметившись 8 голами и 9 результативными передачами.

Источник: ВсеПроСпорт
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

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