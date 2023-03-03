Тренер «Ванкувера»: «Капризов — игрок мирового уровня, он сделал разницу в матче»

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:2) прокомментировал игру форварда «Уайлд» Кирилла Капризова.

«У нас не было ответа по поводу 97-го номера. Слушайте он, чертовски хороший игрок, он сделал разницу в матче. Ребята старались сыграть против него. Он хоккеист мирового уровня. Я думаю, мы могли бы сыграть против него получше. Вы не можете остановить его, он хитрый», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

25-летний россиянин оформил дубль и был признан первой звездой матча с «Ванкувером».

В текущем сезоне Капризов провел 62 матча, в которых набрал 73 (39+34) очка.