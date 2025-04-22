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Сегодня, 09:29

Карбери: «Вашингтон» провел идеальный первый период»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу над «Монреалем» (3:2 ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Мне кажется, мы провели лучший первый период, наверное, за последний месяц или два. Это была идеальная картина того, что я хочу видеть в первом матче серии. Домашний лед, физическая игра, работа с шайбой, атакующий хоккей», — цитирует Карбери пресс-служба НХЛ.

«Кэпиталз» открыли счет в серии — 1-0. Следующий матч состоится в Вашингтоне 24 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени.

2
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
Спенсер Карбери
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