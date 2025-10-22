Карбери — о победе над «Сиэтлом»: «Мне очень понравилось, как мы начали матч»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:1).

«Мне очень понравилось, как мы начали матч. Мы немного поработали с командой, и ребята после того, что произошло в воскресенье (поражение 3:4 от «Ванкувера», — Прим. «СЭ»), поняли, что нам нужен более удачный старт. Временами были некоторые шероховатости, но первый период был хорошим, а второй еще лучше», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Российский надающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в матче результативной передачей.

«Кэпиталз» с 10 очками в 7 играх занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда на выезде встретится с «Коламбусом». Встреча состоится 25 октября.