22 октября, 07:31

Карбери — о победе над «Сиэтлом»: «Мне очень понравилось, как мы начали матч»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:1).

«Мне очень понравилось, как мы начали матч. Мы немного поработали с командой, и ребята после того, что произошло в воскресенье (поражение 3:4 от «Ванкувера», — Прим. «СЭ»), поняли, что нам нужен более удачный старт. Временами были некоторые шероховатости, но первый период был хорошим, а второй еще лучше», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Российский надающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в матче результативной передачей.

Александр Овечкин.Овечкин готовится к большому юбилею. Но голы великому снайперу пока даются тяжело

«Кэпиталз» с 10 очками в 7 играх занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда на выезде встретится с «Коламбусом». Встреча состоится 25 октября.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
Спенсер Карбери
