Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:03

Карбери: «Овечкин очень крепок, но ему понадобится время, чтобы набрать обороты»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал возвращение нападающего Александра Овечкина после перелома малоберцовой кости.

39-летний россиянин в первом матче после травмы забил гол в ворота «Торонто» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сегодня команда кусалась и царапалась. После перерыва [в пять дней] мы немного заржавели. Первые два периода прошли не так, как мы этого хотели, но бы смогли забить. Команда упорно трудилась, было несколько хороших сейвов. Третий период стал нашим лучшим.

Овечкин очень крепок, [но] ему понадобится какое-то время. Я знаю, что мы все хотим, чтобы он сразу взялся за дело и играл на прежнем уровне. Но он пропустил много времени и нуждается в игровом времени, чтобы набрать обороты. Сегодня он был хорош, играл во всех ситуациях, где был нужен команде», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

В ночь на 30 декабря «Вашингтон» сыграет в гостях с «Детройтом», а вечером 31-го — примет «Бостон».

1
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Читайте также
Cтароверы из России рассказали о присвоении папой римским дворянского титула
Тренер Ирина Винер объяснила свое высказывание про «команду бомжей»
У разбившегося в Южной Корее самолета были проблемы с двигателем незадолго до катастрофы
Боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA Gold
Правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин установил новый рекорд НХЛ
Овечкин: «В НХЛ каждый гол дается с трудом»
Овечкин — о возвращении: «Рад вернуться в игру. Старался быть в форме насколько мог»
Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ с 60 голами в пустые ворота
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 869-го гола Александра
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 869-го гола Овечкина. Текущее положение
Сегодня
Вчера
Неделя