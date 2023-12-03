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НХЛ

Сегодня, 10:21

Карбери назвал причины поражения от «Вегаса»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Вегаса» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы просто не могли должным образом владеть шайбой в зоне атаки. Мы начали неплохо, но, вероятно, провели не очень хорошую работу, чтобы осуществлять давление и наносить удары по воротам. Во втором периоде, они захватили инициативу, а мы не смогли создать достаточно, поскольку нужно грамотно владеть шайбой», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

«Вегас» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 26 очками — на 7-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
Спенсер Карбери
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