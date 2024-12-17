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Карбери — о восстановлении Овечкина: «Теперь он снова интегрирован в группу и находится в составе»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о восстановлении форварда Александра Овечкина после перелома ноги.

«Теперь он снова интегрирован в группу, он находится в составе. Следующий шаг — снять безконтактный джерси и начать полноценные тренировки, что позволит ему приступить к контактным упражнениям», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В субботу, 14 декабря, Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке. Позже на пресс-конференции главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что окончательное решение по поводу возможной поездки Овечкина в Даллас и Чикаго пока не принято.

Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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