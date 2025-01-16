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Сегодня, 12:45

Карбери — об Овечкине: «Пропустить месяц и вернуться в строй в 39 лет — такое легче сказать, чем сделать»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением об игре форварда Александра Овечкина после травмы.

«Его игра была хороша. Я считаю, нам следует быть осторожнее в оценках — он только что восстановился после травмы. Это труднее, чем люди могут представить, потому что для остальной лиги и игроков сейчас разгар сезона. Пропустить месяц, после чего вернуться в строй в 39 лет — такое легче сказать, чем сделать», — приводит слова Карбери RMNB.

39-летний россиянин получил перелом ноги 19 ноября и не играл до 29 декабря. Из-за травмы он пропустил 16 матчей «Кэпиталз».

За свою карьеру Овечкин забросил 873 шайбы в НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) россиянину осталось забить 21 гол.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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