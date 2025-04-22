Карбери — о дубле Овечкина: «Он возглавлял атаку и вел парней в бой за собой»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил выступление нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ).

39-летний россиянин оформил дубль, впервые в карьере забив победную шайбу в овертайме матча плей-офф НХЛ.

— Вы сказали, что ожидали увидеть мотивированного Овечкина после прошлогоднего плей-офф. Это то, чего вы ожидали?

— Да, я представлял это. Сегодня он сыграл в нескольких важных ролях для нас, был физически хорош, задавал тон. Он возглавлял атаку и вел парней в бой за собой, — сказал Карбери на пресс-конференции.

«Кэпиталз» открыли счет в серии — 1-0. Следующий матч состоится в Вашингтоне 24 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени.