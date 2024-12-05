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Сегодня, 10:04

Тренер «Вашингтона» Карбери оценил отсутствие сборной России на Турнире четырех наций

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал отсутствие сборной России в составе участников Турнира четырех наций.

«Правда, всего четыре команды? Возможно, это маловато? Я понимаю, что со сборной России отдельный вопрос, но есть же Чехия... Но вообще, я думаю, будет отличное соревнование, подготавливающий нас к олимпийскому хоккейному турниру», — приводит слова Карбери пресс-служба клуба.

Турнир четырех наций-2025 пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.

За победу в основное время сборные получают три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, за поражение в основное время — ни одного очка. Две команды с лучшим результатом выйдут в финал, состоящий из одной игры.

НХЛ
Сборная России по хоккею
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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