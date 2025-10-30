Видео
30 октября, 10:09

Тренер «Вашингтона» Карбери призвал не паниковать из-за низкой результативности Овечкина

Павел Лопатко
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери призвал не беспокоиться по поводу снижения результативности российского нападающего Александра Овечкина.

«С Овечкиным все хорошо. Не думаю, что до последнего времени у него была высокая результативность. Он дважды отличился после вбрасываний. Просто шайбы не залетали у него в начале сезона, как и у многих в нашей команде», — цитирует РИА «Новости» интервью Карбери в подкасте The Sports Junkies.

По словам Карбери, в начале сезона-2024/25 у форварда была выдающаяся результативность, его процент реализованных бросков был лучшим в карьере.

Тренер призвал не паниковать и дождаться, когда этот период пройдет.

«В конце концов, если продолжать делать все правильно, шайбы полетят», — сказал Карбери.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 7 (2+5) очков.

Источник: РИА
25

  • Andrew_BD

    Мне чуть-чуть до 50. В свое время разъелся до 77 кг (начинаю повторять PvsZ, для меня это тоже было очень много). А ведь когда-то был профессиональным спортсменом... В 38 решил бороться с лишним весом, поменял систему питания, сбросил 16 кг за 16 месяцев. Немного переборщил, кожа да кости :) Но тут сын уже подрос, стал с ним и его друзьями (и другими папами) постоянно играть в футбол. Всякие еще экстремальные занятия освоил, снова оброс мышцами, подкачался. Теперь держу 69-70 (снова привет PvsZ), стабильно уже который год. Хотя 2-3 кило бы еще скинул. И это не проблема. Если что, вес корректирую вниз при необходимости довольно быстро. Жаль только сын больше не хочет со мной в футбол играть, всячески отнекивается) Но другие мои занятия в помощь, всегда в форме.

    30.10.2025

  • За спорт!

    Да паник?ров можно по пальцам посчитать.

    30.10.2025

  • андр

    А кто паникует? Пусть хоть завтра вешает желтые шнурки с коньками на гвоздь. В думе Слава заждался.

    30.10.2025

  • PvsZ

    Мне 40, ровесник Овечкина. Прошлой зимой разъелся до 78 килограмм (для меня это очень много), к летнему велосипедно-туристическому сезону скинул до 70 (даже 68-69 время от времени проскакивало). Просто корректировка питания. Просто скинуть вес - не проблема, если нет эндокринных заболеваний. Теряется скорость, вот это без вариантов. Повышается риск травм. Ну и мотивация может поугаснуть, тут да. Надо же и для семьи пожить, у него жена молодая, двое сыновей. Не всё по самолётам и отелям колесить.

    30.10.2025

  • PvsZ

    Вот именно. А с учётом двух локаутов, ковида и прошлогоднего перелома - тем более космическое достижение. 900 - уже будет рекорд на десятилетия. Может, где-нибудь в канадской или российской семье уже родился кто-то, кому под силу будет замахнуться. А может, и нет. Из действующих игроков точно никто, если Нэйтан или Леон не соберутся играть до 48 лет))

    30.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну не знаю, легко сказать. А вот меня уже начали накрывать панические атаки...:scream::fearful:

    30.10.2025

  • hant64

    Миха, тебе бы мозгов побольше. Вот это точно не помешало бы. Хотя ты и не глуп с виду, но пишешь почти всегда только херню тупую.

    30.10.2025

  • hant64

    Видно было что набрал лишний вес, а скинуть его в 40 лет это уже не так просто как раньше.------------ Эдвард, видно, что тебе ещё недостаточно лет, чтобы рассуждать на темы веса. Вес поддаётся коррекции в любом возрасте, а в пожилом скидывать его ещё легче. Я в 38-40 лет начал набирать вес, пытался бороться, но как-то не очень получалось. В 53 года дошёл до 89 кг при росте 170. За два месяца скинул 8 кг, потом вес встал, и уже прилагая усилия я его скинул до 76. Сейчас держу 75-77, уже 8 лет как подряд, усилий особых не прилагаю, ем всё что хочу, кроме соли, газированных напитков и ещё небольшого перечня откровенной дряни. Овечкину при его физических нагрузках скинуть три-четыре кило в 40 лет - вообще не проблема.

    30.10.2025

  • hant64

    1000 шайб в регулярках? А что, Овечкин заявлял, что ещё 3-4 сезона, помимо этого, готов играть? Я не слышал такого, а вот то, что этот сезон будет последним (намёки от него самого, сквозившие в его высказываниях), слышал. 900 шайб при существующих правилах игры, экипировке, размерах ворот, тоже вряд ли кто превзойдёт - 45 шайб 20 сезонов подряд - это не под силу обычному человеку, пусть даже и с фамилией типа Макдэвид, Маккиннон или Драйзайтль. И, как некоторые считали, что у того же Мэттьюса есть шансы, но куда там - за 9 сезонов в НХЛ 401 шайба, 28 лет - с трудом представляю себе Остона в 38-39 лет вообще играющим, ну а забивающим в этом возрасте 45 голов за сезон - это просто вызывает смех.

    30.10.2025

  • Djin Ignatov

    Добившись таких Грандиозных вершин , Овечкин сам должен понимать , что не имеет право на Позорное продолжение дальше карьеры ! Ведь за ним следят миллионы его поклонников и в конце ВЫМУЧИВАТЬ шайбы и что то показывать в прежних его годах - это выглядит просто НЕ ДОСТОЙНО ! Если бы Грецки хотел добить до 900 шайб ради какого то рекорда - он это сделал бы !! Но его статус ВЕЛИКОГО просто не позволял ему эти шайбы ВЫДРЮЧИВАТЬ и играть на таком уровне , который знал весь МИР !! Я думаю Саша поймет это и закончит в этом сезоне ! В ДИНАМО он конечно можент попробовать и узнать силу нашего чемпитоната !! И то до определенного времени ! ЖАЛКИМ себя выставлять он не ИМЕЕТ ПРАВО !! Чтобы МИР не вспоминал как он выбивал эти шайбы !!! И как говорил Штирлиц - ЗАПОМИНАЕТСЯ ПОСЛЕДНЕЕ !! Мне жаль что кто то не поддерживает меня и хочет попросту ПОЗОРНОГО завершения его карьеры !!

    30.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    По словам Карбери, в начале сезона-2024/25 у форварда была выдающаяся результативность, его процент реализованных бросков был лучшим в карьере_____ Это когда Овечкин за месяц забросил 7 шайб пяти российским голкиперам? Из тех одиннадцати с начала чемпионата? У нас память хорошая.

    30.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Идол , Бог ,

    30.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Пять с половиной.

    30.10.2025

  • Эдвард И

    Ови слишком долго праздновал свой рекорд. Видно было что набрал лишний вес, а скинуть его в 40 лет это уже не так просто как раньше. Ну и мотивация тоже конечно уже не та, рубеж в 900 шайб звучит красиво, но всем ясно что его уже так ярко праздновать не будут. Рекорд по забитым он уже превзошел и это бывает только один раз. Поэтому надеюсь, что Александр распределяет силы на весь чемпионат и на плей-офф, справедливо понимая что силы уже все равно не те, на весь сезон не хватит. И возможно от этого такое медленное вхождение в форму. Чего сейчас жилы рвать, важно пройти всегда трудное начало сезона и потом уже нацелиться на плей-офф. В этом плане Ови нельзя сравнивать с другими игроками лиги, особенно молодыми. Им есть что доказывать и показывать зрителям, тренерам и менеджерам клубов. Им карьеру строить надо, у Ови такой задачи нет от слова совсем. Он на финише карьеры и прекрасно это понимает. Задача макс- выйти в финал Кубка. Вот тогда Ови снова будет в фокусе всего мира.

    30.10.2025

  • Бармалей3000

    невозможно, Ови не потячнет 3 сезона

    30.10.2025

  • ёzhic8

    в каком месте текста он призывал не паниковать/не беспокоиться? и в каком месте текста он вообще к чему-либо призывал? лживая гезетёнка

    30.10.2025

  • adamantane'

    Можно же поставить очень трудную, но зато сверхпрестижную цель - забросить 1000 шайб в одних только регулярках, ещё и за один клуб. Такое вряд ли когда-то повторят.

    30.10.2025

  • _Mike N_

    Безголовая американская Овечка ! :laughing::laughing::laughing:

    30.10.2025

  • _Mike N_

    и вся команда не работает на псевдо-рекордсмена !

    30.10.2025

  • LemieuxMario3

    На просушке овца американская)))

    30.10.2025

  • рustot

    Вашингтону просто денег жалко, денежка капает, а голов маловато

    30.10.2025

  • Dmitry Frolov

    Герой, написал так написал. Кайф то получил?

    30.10.2025

  • hant64

    У Овечкина после опережения Гретцки пропала цель, - а она сама по себе является мощнейшим стимулом. Сейчас стимула нет, 900 шайб и так никуда не денутся, это не цель, отсюда и резона рвать .опу нет, от слова совсем.

    30.10.2025

  • _Mike N_

    Побольше пива рекордсмену !

    30.10.2025

    Александр Овечкин
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Спенсер Карбери
