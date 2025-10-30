Тренер «Вашингтона» Карбери призвал не паниковать из-за низкой результативности Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери призвал не беспокоиться по поводу снижения результативности российского нападающего Александра Овечкина. «С Овечкиным все хорошо. Не думаю, что до последнего времени у него была высокая результативность. Он дважды отличился после вбрасываний. Просто шайбы не залетали у него в начале сезона, как и у многих в нашей команде», — цитирует РИА «Новости» интервью Карбери в подкасте The Sports Junkies. По словам Карбери, в начале сезона-2024/25 у форварда была выдающаяся результативность, его процент реализованных бросков был лучшим в карьере. Тренер призвал не паниковать и дождаться, когда этот период пройдет. «В конце концов, если продолжать делать все правильно, шайбы полетят», — сказал Карбери. В сезоне-2025/26 Овечкин в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 7 (2+5) очков.

Andrew_BD Мне чуть-чуть до 50. В свое время разъелся до 77 кг (начинаю повторять PvsZ, для меня это тоже было очень много). А ведь когда-то был профессиональным спортсменом... В 38 решил бороться с лишним весом, поменял систему питания, сбросил 16 кг за 16 месяцев. Немного переборщил, кожа да кости :) Но тут сын уже подрос, стал с ним и его друзьями (и другими папами) постоянно играть в футбол. Всякие еще экстремальные занятия освоил, снова оброс мышцами, подкачался. Теперь держу 69-70 (снова привет PvsZ), стабильно уже который год. Хотя 2-3 кило бы еще скинул. И это не проблема. Если что, вес корректирую вниз при необходимости довольно быстро. Жаль только сын больше не хочет со мной в футбол играть, всячески отнекивается) Но другие мои занятия в помощь, всегда в форме. 30.10.2025

За спорт! Да паник?ров можно по пальцам посчитать. 30.10.2025

андр А кто паникует? Пусть хоть завтра вешает желтые шнурки с коньками на гвоздь. В думе Слава заждался. 30.10.2025

PvsZ Мне 40, ровесник Овечкина. Прошлой зимой разъелся до 78 килограмм (для меня это очень много), к летнему велосипедно-туристическому сезону скинул до 70 (даже 68-69 время от времени проскакивало). Просто корректировка питания. Просто скинуть вес - не проблема, если нет эндокринных заболеваний. Теряется скорость, вот это без вариантов. Повышается риск травм. Ну и мотивация может поугаснуть, тут да. Надо же и для семьи пожить, у него жена молодая, двое сыновей. Не всё по самолётам и отелям колесить. 30.10.2025

PvsZ Вот именно. А с учётом двух локаутов, ковида и прошлогоднего перелома - тем более космическое достижение. 900 - уже будет рекорд на десятилетия. Может, где-нибудь в канадской или российской семье уже родился кто-то, кому под силу будет замахнуться. А может, и нет. Из действующих игроков точно никто, если Нэйтан или Леон не соберутся играть до 48 лет)) 30.10.2025

Adiоs Amigos R Ну не знаю, легко сказать. А вот меня уже начали накрывать панические атаки...:scream::fearful: 30.10.2025

hant64 Миха, тебе бы мозгов побольше. Вот это точно не помешало бы. Хотя ты и не глуп с виду, но пишешь почти всегда только херню тупую. 30.10.2025

hant64 Видно было что набрал лишний вес, а скинуть его в 40 лет это уже не так просто как раньше.------------ Эдвард, видно, что тебе ещё недостаточно лет, чтобы рассуждать на темы веса. Вес поддаётся коррекции в любом возрасте, а в пожилом скидывать его ещё легче. Я в 38-40 лет начал набирать вес, пытался бороться, но как-то не очень получалось. В 53 года дошёл до 89 кг при росте 170. За два месяца скинул 8 кг, потом вес встал, и уже прилагая усилия я его скинул до 76. Сейчас держу 75-77, уже 8 лет как подряд, усилий особых не прилагаю, ем всё что хочу, кроме соли, газированных напитков и ещё небольшого перечня откровенной дряни. Овечкину при его физических нагрузках скинуть три-четыре кило в 40 лет - вообще не проблема. 30.10.2025

hant64 1000 шайб в регулярках? А что, Овечкин заявлял, что ещё 3-4 сезона, помимо этого, готов играть? Я не слышал такого, а вот то, что этот сезон будет последним (намёки от него самого, сквозившие в его высказываниях), слышал. 900 шайб при существующих правилах игры, экипировке, размерах ворот, тоже вряд ли кто превзойдёт - 45 шайб 20 сезонов подряд - это не под силу обычному человеку, пусть даже и с фамилией типа Макдэвид, Маккиннон или Драйзайтль. И, как некоторые считали, что у того же Мэттьюса есть шансы, но куда там - за 9 сезонов в НХЛ 401 шайба, 28 лет - с трудом представляю себе Остона в 38-39 лет вообще играющим, ну а забивающим в этом возрасте 45 голов за сезон - это просто вызывает смех. 30.10.2025

Djin Ignatov Добившись таких Грандиозных вершин , Овечкин сам должен понимать , что не имеет право на Позорное продолжение дальше карьеры ! Ведь за ним следят миллионы его поклонников и в конце ВЫМУЧИВАТЬ шайбы и что то показывать в прежних его годах - это выглядит просто НЕ ДОСТОЙНО ! Если бы Грецки хотел добить до 900 шайб ради какого то рекорда - он это сделал бы !! Но его статус ВЕЛИКОГО просто не позволял ему эти шайбы ВЫДРЮЧИВАТЬ и играть на таком уровне , который знал весь МИР !! Я думаю Саша поймет это и закончит в этом сезоне ! В ДИНАМО он конечно можент попробовать и узнать силу нашего чемпитоната !! И то до определенного времени ! ЖАЛКИМ себя выставлять он не ИМЕЕТ ПРАВО !! Чтобы МИР не вспоминал как он выбивал эти шайбы !!! И как говорил Штирлиц - ЗАПОМИНАЕТСЯ ПОСЛЕДНЕЕ !! Мне жаль что кто то не поддерживает меня и хочет попросту ПОЗОРНОГО завершения его карьеры !! 30.10.2025

ОстроV Zаячий По словам Карбери, в начале сезона-2024/25 у форварда была выдающаяся результативность, его процент реализованных бросков был лучшим в карьере_____ Это когда Овечкин за месяц забросил 7 шайб пяти российским голкиперам? Из тех одиннадцати с начала чемпионата? У нас память хорошая. 30.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Идол , Бог , 30.10.2025

ОстроV Zаячий Пять с половиной. 30.10.2025

Эдвард И Ови слишком долго праздновал свой рекорд. Видно было что набрал лишний вес, а скинуть его в 40 лет это уже не так просто как раньше. Ну и мотивация тоже конечно уже не та, рубеж в 900 шайб звучит красиво, но всем ясно что его уже так ярко праздновать не будут. Рекорд по забитым он уже превзошел и это бывает только один раз. Поэтому надеюсь, что Александр распределяет силы на весь чемпионат и на плей-офф, справедливо понимая что силы уже все равно не те, на весь сезон не хватит. И возможно от этого такое медленное вхождение в форму. Чего сейчас жилы рвать, важно пройти всегда трудное начало сезона и потом уже нацелиться на плей-офф. В этом плане Ови нельзя сравнивать с другими игроками лиги, особенно молодыми. Им есть что доказывать и показывать зрителям, тренерам и менеджерам клубов. Им карьеру строить надо, у Ови такой задачи нет от слова совсем. Он на финише карьеры и прекрасно это понимает. Задача макс- выйти в финал Кубка. Вот тогда Ови снова будет в фокусе всего мира. 30.10.2025

Бармалей3000 невозможно, Ови не потячнет 3 сезона 30.10.2025

ёzhic8 в каком месте текста он призывал не паниковать/не беспокоиться? и в каком месте текста он вообще к чему-либо призывал? лживая гезетёнка 30.10.2025

adamantane' Можно же поставить очень трудную, но зато сверхпрестижную цель - забросить 1000 шайб в одних только регулярках, ещё и за один клуб. Такое вряд ли когда-то повторят. 30.10.2025

_Mike N_ Безголовая американская Овечка ! :laughing::laughing::laughing: 30.10.2025

_Mike N_ и вся команда не работает на псевдо-рекордсмена ! 30.10.2025

LemieuxMario3 На просушке овца американская))) 30.10.2025

рustot Вашингтону просто денег жалко, денежка капает, а голов маловато 30.10.2025

Dmitry Frolov Герой, написал так написал. Кайф то получил? 30.10.2025

hant64 У Овечкина после опережения Гретцки пропала цель, - а она сама по себе является мощнейшим стимулом. Сейчас стимула нет, 900 шайб и так никуда не денутся, это не цель, отсюда и резона рвать .опу нет, от слова совсем. 30.10.2025