Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

21 марта, 07:11

Тренер «Вашингтона» — о поражении от «Торонто»: «У нас не было ответа для Мэттьюса»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:7).

«Очевидно, сегодня у нас не было ответа для Остона Мэттьюса, это проблема. Хотя по большей части мы сделали много хорошего, у нас были некоторые моменты, нехарактерные для нас, которые не могли произойти в это время года», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Торонто» набрал 87 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 75 очков.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Спенсер Карбери
12
Обсудить
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петров реализовал победный буллит в матче за фарм-клуб «Эдмонтона»

Мэттьюс — о победе над «Вашингтоном»: «Когда они сократили разрыв в счете, мы сразу ответили своими шайбами»