Тренер «Вашингтона» — о поражении от «Торонто»: «У нас не было ответа для Мэттьюса»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:7).

«Очевидно, сегодня у нас не было ответа для Остона Мэттьюса, это проблема. Хотя по большей части мы сделали много хорошего, у нас были некоторые моменты, нехарактерные для нас, которые не могли произойти в это время года», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Торонто» набрал 87 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 75 очков.