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Сегодня, 09:27

Тренер «Вашингтона» Карбери раскритиковал Кузнецова после поражения от «Флориды»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался об ошибке российского форварда «Кэпиталз» Евгения Кузнецова в матче с «Флоридой» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Кузи потерял позицию. Он преследовал игрока «Флориды», но проиграл ему в скорости. Если ты собираешься гнаться за соперником, ты не имеешь права дать себя обыграть. Но его обыграли», — приводит слова Карбери The Hockey News.

В текущем сезоне 31-летний россиянин набрал 5 (1+4) очков в 11 матчах за «Вашингтон» в НХЛ. В матче с «Флоридой» он стал худшим игроком команды по показателю полезности (-3).

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
Спенсер Карбери
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