Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о неудачной игре звена Овечкина на старте сезона

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о возможной смене партнеров в звене российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Решение изменить звенья? Я думал об этом в первой игре. Не думаю, что они хорошо сыграли в прошлом матче. Они не были проблемой, но не создали достаточно моментов. Многое из того, что они пытались сделать, просто заглохло, будь то потеря или шайба, попавшая в конек», — цитирует Спенсера журналист Том Гулитти.

В стартовых матчах нового сезона НХЛ «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» (0:4) и одержал победу над «Калгари» (3:2 Б). 38-летний Овечкин не сделал результативных действий.