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Сегодня, 17:31

Тренер «Вашингтона» Карбери – о результативности Овечкина: «Он не разучился забивать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал неудачное начало сезона для российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он не разучился забивать. Я думаю, есть несколько вещей, которые он мог бы делать немного лучше при игре без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы говорили об этих вещах.

Просто иногда в твоей карьере наступает момент, когда игра в атаке ненадолго угасает. А потом внезапно что-то зажигает ее снова.

Мы можем немного помочь ему. Мы всегда будем искать в разных моментах, как мы можем помочь занять наилучшие позиции, чтобы использовать свои навыки. Голы придут», — приводит слова Карбери The Hockey News.

В 10 матчах сезона-2023/24 38-летний россиянин набрал 8 (2+6) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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