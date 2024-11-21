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Сегодня, 16:15

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что сроки возвращения Овечкина будут известны 21 ноября

Алина Савинова
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, когда будут известны точные сроки восстановления российского нападающего Александра Овечкина.

19 ноября 39-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), в котором он отметился дублем. У него диагностировали повреждение голени. Ранее клуб сообщил, что Овечкин пропустит как минимум неделю из-за повреждения.

«Наши врачи оценивают его состояние сегодня. У нас будет лучшее представление о сроках и степени травмы в четверг», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин. «Темное пятно на выездной серии «Вашингтона». В Америке расстроены травмой Овечкина

20 ноября «Вашингтон» поместил Овечкина в список травмированных и вызвал из АХЛ другого россиянина Ивана Мирошниченко.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх лиги. Овечкину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери

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