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Сегодня, 16:10

Тренер «Вашингтона» назвал столкновение Макбэйна с Овечкиным непреднамеренным

Алина Савинова
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Rob Gray-Imagn Images, USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал эпизод со столкновением нападающего команды Александра Овечкина с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном, в результате которого россиянин получил травму ноги.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября. Встреча команд завершилась со счетом 6:2 в пользу «Кэпиталз», Овечкин отметился дублем в этой игре.

«Это было досадное столкновение. Я много раз его пересматривал. Вы ищете, был ли там преднамеренный контакт со стороны Макбэйна. Я не знаю, но думаю, что он немного потерял контроль над своим катанием. Он был немного безрассуден в том моменте, но на основании того, что я пересматривал, я не думаю, что это было преднамеренным», — сказал Карбери в эфире радио The Junkies.

Овечкину диагностировали повреждение голени по итогам матча с «Ютой». Сообщалось, что хоккеист вернется на лед в ближайшие недели.

«Думаю, прогноз «неделя на неделю» довольно точен», — добавил тренер «Вашингтона».

В нынешнем сезоне 39-летний российский форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх лиги. Овечкину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери

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