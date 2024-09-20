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Сегодня, 13:52

Тренер «Вашингтона» может перевести Овечкина на правый фланг нападения

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассмотрит вариант с переводом форварда Александра Овечкина на правый фланг.

«Мы уже говорили об этом. Посмотрим, как это будет работать в тренировочном лагере. Рассмотрим несколько разных вариантов», — цитирует Карбери RMNB.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 39-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

16 сентября сообщалось, что Овечкин досрочно завершил тренировку, почувствовав дискомфорт. 17 сентября хоккеист вернулся к тренировкам с клубом.

Сезон-2024/25 в НХЛ стартует 4 октября. «Вашингтон» проведет первый матч регулярного чемпионата дома с «Нью-Джерси» 13 октября.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери

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