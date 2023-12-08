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Сегодня, 12:42

Тренер «Вашингтона» — о 1500 очках Овечкина в НХЛ: «Это еще один пример его величия»

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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о достижении нападающим «столичных» Александром Овечкиным отметки 1500 очков в НХЛ.

«Это грандиозно. Еще один пример его величия и того, чего он смог достичь в этой лиге», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Минувшей ночью Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б). На 1500 очков форварду понадобилось сыграть 1370 матчей.

В этом сезоне НХЛ на счету 38-летнего россиянина 23 игр, в которых он набрал 15 (5+10) очков.

Александр Овечкин. Невероятный юбилей Овечкина: выбил 1500 очков в НХЛ!

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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