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Сегодня, 11:16

Тренер «Вашингтона» оценил результативность Овечкина в текущем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал выступление форварда команды Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Он угрожает воротам из хороших позиций и при игре в большинстве наносит свои броски, но пока они просто не достигают цели. Думаю, что со временем это принесёт результат», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

24 октября 39-летний россиянин забросил свою вторую шайбу в текущем сезоне в матче против «Филадельфии» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Всего в активе Овечкина сейчас 5 (2+3) очков в шести играх.

За всю карьеру в НХЛ на счету Овечкина 855 шайб. Он на 39 голов отстает от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери

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