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Сегодня, 08:58

Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о травме Овечкина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал повреждение российского нападающего команды Александра Овечкина.

«В настоящее время его состояние оценивается, завтра мы узнаем больше», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир.

39-летний россиянин получил травму в матче против «Юты» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. На старте третьего периода столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбэйном. Овечкин с трудом покинул лед при помощи доктора команды.

Перед этим Овечкин оформил дубль. На его счету теперь 25 (15+10) очков в текущем сезоне. Россиянин вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ.

Кроме того, в активе Овечкина теперь 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери

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