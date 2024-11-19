Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о травме Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал повреждение российского нападающего команды Александра Овечкина.

«В настоящее время его состояние оценивается, завтра мы узнаем больше», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир.

39-летний россиянин получил травму в матче против «Юты» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. На старте третьего периода столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбэйном. Овечкин с трудом покинул лед при помощи доктора команды.

Перед этим Овечкин оформил дубль. На его счету теперь 25 (15+10) очков в текущем сезоне. Россиянин вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ.

Кроме того, в активе Овечкина теперь 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.