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НХЛ

Сегодня, 11:22

Тренер «Вашингтона» — о достижении Овечкина: «Это грандиозно. Еще один пример его величия»

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина. Россиянин отметился результативной передачей в матче против «Далласа» (4:5). Благодаря этому Овечкин достиг отметки в 1500 очков в НХЛ.

Для достижения этого результата ему потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов.

«Это грандиозно. Еще один пример его величия и того, чего он смог достичь в этой лиге», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

В текущем регулярном сезоне 38-летний Овечкин провел 23 встречи и набрал 15 (5+10) очков.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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