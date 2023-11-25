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Сегодня, 09:55

Тренер «Вашингтона» — о поражении от «Эдмонтона»: «Очень незрелая игра»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (0:5).

«Трудно играть против команды такого калибра, когда они весь вечер владеют шайбой. Очевидно, что, если вы отдаете шайбу Драйзайтлю, Макдэвиду и Ньюдженту-Хопкинсу, то вам будет сложно. Так и случилось. Это просто очень разочаровывает. Играть так после Дня Благодарения — это очень незрелая игра», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Эдмонтон» набрал 13 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 7-й строчке — 22 очка.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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