Тренер «Вашингтона» сообщил когда ждать возвращение Овечкина после травмы

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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, когда российский нападающий Александр Овечкин вернется на лед после травмы.
«Я не думаю, что Овечкин выбыл на долгий срок. Я ожидаю его скорого возвращения, будь то следующий матч или субботняя игра, первая выездная. Скоро это произойдет. Эта ситуация не займет месяц. Сегодняшний позитивный момент: он принял участие в полноценной тренировке. Завтра оценим, сможет ли он сыграть вечером», — цитирует RMNB Карбери.
В пятницу, 19 января, «Вашингтон» дома сыграет с «Сент-Луисом», а в воскресенье, 21 января, команды сыграют уже в Сент-Луисе.
38-летний россиянин из-за травмы нижней части тела пропустил три последние игры «Вашингтона»: против «Рейнджерс» (3:2 и 1:2) и «Анахайма» (2:0).
В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.