2 ноября, 09:16
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Баффало» (3:4 Б), которое стало для «Кэпиталз» четвертым подряд.
«Мы все еще ищем себя, свою идентичность. Есть игроки, которым нужно поймать ритм сезона. Не секрет, что некоторые испытывают трудности, но они стараются пройти через это, и именно это я беру из сегодняшней игры. Нужно уметь вырывать очки и делать шаги в правильном направлении. Думаю, сегодня мы сделали один из таких шагов», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
Серия поражений «Вашингтона» началась 26 октября. «Кэпиталз» также уступили «Оттаве» (1:7), «Далласу» (0:1) и «Айлендерс» (1:3).
В ночь на 6 ноября «Вашингтон» примет «Сент-Луис».
Neil
опа, членосос разговорился)) А ну быстро заглотил, занимайся своим делом!!
02.11.2025
Valery Petrukhin
Пиндосовский прихвостень заткни свое вашинское хлебало!
02.11.2025
Neil
олен?нок, не знаю точно сколько матчей смотрел или нет, но ч?рт возьми, открой таблицу, посмотри статистику, сравни. Проблема в атаке, этот про оборону. Иди уже..
02.11.2025
Neil
Да видим видим..
02.11.2025
Саша
Надо бы чем-нибудь отвлечь от проблем в организации игры команды. Овечкин некстати "онемел" в завершении атаки.
02.11.2025
КубаньКраснодар
Думаю провальный будет сезон для Вашингтона,ни о каком кубке и речи быть не может.
02.11.2025
Valery Petrukhin
Мне очень интересно, чем занималась защита в предсезонных лагерях??? Оборона - это просто ужас!!!!
02.11.2025