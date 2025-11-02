Карбери — о четвертом подряд поражении «Вашингтона»: «Мы все еще пытаемся найти себя»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Баффало» (3:4 Б), которое стало для «Кэпиталз» четвертым подряд. «Мы все еще ищем себя, свою идентичность. Есть игроки, которым нужно поймать ритм сезона. Не секрет, что некоторые испытывают трудности, но они стараются пройти через это, и именно это я беру из сегодняшней игры. Нужно уметь вырывать очки и делать шаги в правильном направлении. Думаю, сегодня мы сделали один из таких шагов», — цитирует Карбери пресс-служба клуба. Серия поражений «Вашингтона» началась 26 октября. «Кэпиталз» также уступили «Оттаве» (1:7), «Далласу» (0:1) и «Айлендерс» (1:3). В ночь на 6 ноября «Вашингтон» примет «Сент-Луис».

Neil опа, членосос разговорился)) А ну быстро заглотил, занимайся своим делом!! 02.11.2025

Valery Petrukhin Пиндосовский прихвостень заткни свое вашинское хлебало! 02.11.2025

Neil олен?нок, не знаю точно сколько матчей смотрел или нет, но ч?рт возьми, открой таблицу, посмотри статистику, сравни. Проблема в атаке, этот про оборону. Иди уже.. 02.11.2025

Neil Да видим видим.. 02.11.2025

Саша Надо бы чем-нибудь отвлечь от проблем в организации игры команды. Овечкин некстати "онемел" в завершении атаки. 02.11.2025

КубаньКраснодар Думаю провальный будет сезон для Вашингтона,ни о каком кубке и речи быть не может. 02.11.2025