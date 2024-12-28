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Сегодня, 22:25

Тренер «Вашингтона» Карбери — о возвращении Овечкина: «Даже сама угроза того, что он может забить, поднимает настроение нашей команде»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал предстоящее возвращение нападающего команды Александра Овечкина на лед после травмы.

28 декабря стало известно, что 39-летний россиянин сыграет против «Торонто». Матч пройдет 29 декабря и начнется в 3:00 по московскому времени.

Овечкин пропустил больше месяца после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой».

«Очевидным преимуществом являются голы, но я думаю, что даже сама угроза того, что он может забить, поднимает настроение нашей команде. Его присутствие в составе, его харизма и то, что он может выйти на лед в большинстве, меньшинстве, игре 5 на 5 — в любой момент. Думаю, это поднимает боевой дух всей команды, его возвращение станет долгожданным усилением», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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Источник: Овечкин может сыграть против «Торонто» 29 декабря
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