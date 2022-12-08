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Сегодня, 11:56

Тренер «Вегаса» о поражении от «Рейнджерс»: «Это не конец света, у нас осталось много матчей»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:5).

«Это не конец света, у нас осталось много матчей. Мы были в хорошей позиции после второго периода, чтобы вернуться в игру, но потом мы плохо справились с владением шайбой. Нам это сошло с рук в первом периоде, во втором мы стали лучше. В третьем мы уже не очень хорошо управлялись с шайбой», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» занимают девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 31 очком в 28 матчах, «Вегас» лидирует на «Западе» с 39 очками в 28 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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