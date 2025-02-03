Тренер «Виннипега» прокомментировал погоню Овечкина за Гретцки

Скотт Арниел, главный тренер «Виннипега», поделился своими мыслями о попытках форварда «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

Арниел выразил глубокое уважение к Овечкину, назвав его профессионалом и примером для других игроков. Он отметил невероятную стабильность хоккеиста на протяжении всей карьеры и подчеркнул, что мало кто ожидал, что Овечкин окажется так близко к рекорду уже в текущем сезоне.

На данный момент Овечкину осталось забить 17 шайб, чтобы повторить рекорд Гретцки (894 гола).

«Вашингтон» сейчас занимает лидирующую позицию в Столичном дивизионе и первое место в Восточной конференции, имея 75 очков после 52 игр. В последнем матче команда уступила «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 5:4.