Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

19 марта, 21:50

Тренер «Виннипега» пропустит матч с «Рейнджерс» из-за проблем со здоровьем

Telegram Дзен

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс не примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Встреча пройдет в Нью-Йорке 20 марта.

«Рик Боунесс не будет присутствовать на скамейке запасных «Виннипега» из-за проведения небольших медицинских процедур. Наставник отправился в Виннипег для восстановления», — сказано в сообщении пресс-службы «Виннипега».

Боунесс возглавляет «Джетс» с июля 2022 года.

«Виннипег» занимает второе место в Западной конференции, набрав 91 очко в 67 матчах. «Рейнджерс» идут вторыми в Восточной конференции с 94 очками в 68 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Рик Боунесс
0
Читайте также
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рейнджерс» — «Виннипег»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Генменеджер «Питтсбурга» Дубас рассказал о новом контракте Кросби