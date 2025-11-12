Тренер вратарей ЦСКА Давыдов оценил дебют Мурашова в НХЛ

Тренер вратарей ЦСКА Рашит Давыдов прокомментировал дебют вратаря «Питтсбурга» Сергея Мурашова в НХЛ.

«Сергей вполне заслуженно получил возможность дебютировать в НХЛ. Своей работой и игрой в прошедшем году и на выставочных играх этого сезона Сергей подтверждал свой уровень подготовки и готовность дебютировать в лучшей лиге мира.

Если говорить про дебютную игру с «Лос-Анджелесом», то мне показалось, что в игре Сергея была некоторая скованность, но это вполне нормально для первой встречи на новом уровне. Зная осознанный и осмысленный подход Сергея к процессу, скажу, что он уже в следующем матче сыграет более раскованно и уверенно», — цитирует Давыдова Metaratings.ru.

21-летний Мурашов 9 ноября дебютировал в НХЛ в матче против «Лос-Анджелес Кингз» (2:3) и отразил 24 из 27 бросков по воротам.