Наумов: «Начну работать в «Айлендерсе» в тренировочном лагере основной команды»

Российский тренер вратарей фарм-клуба «Айлендерс» Сергей Наумов рассказал об обязанностях на новой должности.

«Пока не могу раскрыть никаких подробностей моей работы в «Айлендерсе». При подписании контракта мне сказали, что я начну работать в тренировочном лагере основной команды, а там уже будут смотреть по обстоятельствам. Сейчас я жду от Лу Ламорелло информации, когда мы будем собираться. Есть драфт, есть лагерь новичков, есть лагерь развития. Возможно, мне там нужно будет присутствовать. Но пока точной информации нет», — приводит слова Наумова Sport24.

Последним клубом Наумова был ЦСКА, который он покинул по окончании сезона. В конце мая специалиста назначили тренером вратарей фарм-клуба «Айлендерс».