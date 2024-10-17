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Сегодня, 08:16

Новиков: «Цыплаков попал в хорошие руки, он удачно сыграл на старте сезона»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выступлении нападающего Максима Цыплакова за «Айлендерс».

«Максим очень удачно сыграл в выставочных матчах и на старте сезона. Тренеры им довольны, они увидели его сильные стороны. Очень важно показать их на старте. Я бы подискутировал с Патриком Руа по некоторым его фразам относительно Максима, хотя он хорошо о нем отозвался. Цыплаков попал в хорошие руки. Руа увидел его сильные качества и публично это озвучил — это очень важно», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Цыплаков на протяжении семи лет выступал за «Спартак». 16 мая 26-летний россиянин подписал однолетний контракт новичка с «Айлендерс». За команду НХЛ он сыграл 3 матча, в которых забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Максим Цыплаков
Юрий Новиков

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