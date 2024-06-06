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Сегодня, 18:35

Тренер Новиков назвал смелым решение «Флориды» выменять Тарасенко у «Оттавы»

Руслан Минаев
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Тренер Юрий Новиков поделился мнением об игре нападающего Владимира Тарасенко после подписания контракта с «Флоридой».

«Это было смелое решение — пригласить опытного игрока без гарантии того, что он оправдает надежды. То же самое было в случае «Каролины» и Кузнецова. Но иногда нужны не топовые звезды, а крепкие мастера, которые не подведут. И Тарасенко не подвел», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Тарасенко был обменян во «Флориду» из «Оттавы» по ходу сезона-2023/24. В Кубке Стэнли на его счету 17 матчей и 6 (3+3) очков.

Источник: РБ Спорт
Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Юрий Новиков
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