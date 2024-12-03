Тренерский штаб «Вашингтона» признан лучшим в НХЛ по итогам ноября

НХЛ назвала тренерский штаб «Вашинтона» лучшим по итогам ноября.

В ноябрьских матчах «Кэпиталз» под руководством Спенсера Карбери одержали 11 побед при 4 поражениях, при этом команда выиграла в 4 встречах без капитана и лучшего бомбардира Александра Овечкина.

В прошедшем месяце «Вашингтон» забросил наибольшее количество шайб среди всех команд (64), вторым лучшим большинством (32,6%) и лучшим процентом броском (58,5%) в последних матчах 5x5.

После 24 матчей столичная команда с 35 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции.