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Сегодня, 09:26

Тренерский штаб «Вашингтона» признан лучшим в НХЛ по итогам ноября

Даниил Аршавский
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НХЛ назвала тренерский штаб «Вашинтона» лучшим по итогам ноября.

В ноябрьских матчах «Кэпиталз» под руководством Спенсера Карбери одержали 11 побед при 4 поражениях, при этом команда выиграла в 4 встречах без капитана и лучшего бомбардира Александра Овечкина.

В прошедшем месяце «Вашингтон» забросил наибольшее количество шайб среди всех команд (64), вторым лучшим большинством (32,6%) и лучшим процентом броском (58,5%) в последних матчах 5x5.

После 24 матчей столичная команда с 35 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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