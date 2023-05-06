Тренеры «Бостона», «Сиэтла» и «Нью-Джерси» претендуют на премию Джека Адамса

Стали известны финалисты, претендующие на премию Джека Адамса.

Приз ежегодно вручается тренеру, который внес наибольший вклад в успех своей команды. На награду претендуют Джим Монтгомери («Бостон»), Дэйв Хакстол («Сиэтл») и Линди Рафф («Нью-Джерси»). Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград НХЛ в Нэшвилле 26 июня.

«Бостон» побил рекорд по победам в регулярном чемпионате и выиграл Президентский кубок, выбыв в первом раунде плей-офф. «Сиэтл» впервые за два года существования клуба вышел в плей-офф. «Нью-Джерси» занял третье место в Восточной конференции.