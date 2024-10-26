Бывший форвард «Колорадо» Тренин — о попадании Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ: «Это был большой удар, мы немного поникли»

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин, выступавший в прошлом сезоне за «Колорадо», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, что чувствовала команда после отстранения от игр их партнера Валерия Ничушкина в связи с попаданием в программу помощи хоккеистам НХЛ.

— Со стороны переломной для «Колорадо» в плей-офф выглядела ситуация с Валерием Ничушкиным, который к моменту своей очередной отправки на программу помощи игрокам НХЛ был лучшим снайпером Кубка Стэнли. А как было изнутри?

— Изнутри, конечно, это ощущалось как большой и неожиданный удар. После этого мы немножко поникли. Тем не менее старались, как могли, вырвать серию, но не получилось.

— Верите ли, что Ничушкин вернется в НХЛ и будет играть на том же уровне?

— Конечно. Как я понял, его там ждут. Уже прибыл в Денвер, катается индивидуально и, когда будет можно, присоединится к команде.

— Поддерживаете отношения с партнерами по «Эвеланш»?

— Чуть-чуть общаемся. Но сейчас начался сезон, у всех работа, хоккей, особо не до общения.