Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

14 апреля, 17:08

Тренин сломал орбитальную кость Форборту в матче «Миннесоты» и «Ванкувера»

Алина Савинова
Telegram Дзен

У защитника «Ванкувера» Дерека Форборта диагностировали перелом орбитальной кости после драки с российским нападающим «Миннесоты» Яковом Трениным в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команды встречались 13 апреля. Матч завершился победой «Уайлд» в овертайме со счетом 3:2. В третьем периоде Тренин подрался с Форбортом, нанеся ему удар кулаком в лицо, когда оба хоккеиста упали на лед. Россиянин по итогам эпизода получил 17 минут штрафа.

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет сообщил, что американский защитник из-за травмы выбыл до конца сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний Форборт провел 54 матча, в которых отметился 2 голами и 9 результативными передачами. На счету 28-летнего Тренина 15 (7+8) очков в 75 играх.

Дерек Форборт
Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя