Тренин высказался о переходе из «Колорадо» в «Миннесоту»

Нападающий Яков Тренин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих эмоциях после обменов из «Нэшвилла» в «Колорадо» и из «Колорадо» в «Уайлд».

— Какие эмоции вы пережили в момент каждого из двух изменений в вашей карьере за последние полгода?

— Эмоции разные были. Когда меня в первый раз поменяли, сначала было волнительно. Но оказался в новом коллективе, меня там хорошо приняли — и как будто пошел на повышение, потому что команда боролась за кубок, хоть и вылетели во втором раунде. Тем не менее, в моей карьере ничего ближе к кубку пока не было. А когда стал свободным агентом, уже сам решал, куда перейти. Это уже другие эмоции. Здесь тоже хорошо приняли.

— Почему выбрали «Миннесоту» — из-за отличного контракта?

— Было много предложений. Просто из «Миннесоты» главный тренер позвонил. Звонил и Маркус Фолиньо, то есть со мной работали точечно. Тренер говорил: «Мы с тобой работали (с 2020 по 2023 год Джон Хайнс был главным тренером «Нэшвилла». — Прим. «СЭ»), у нас была хорошая «химия», и хотел бы видеть тебя в команде». Только после этого уже начали обсуждать условия.

— «Уайлд» начали сезон неожиданно здорово — в шести матчах четыре победы, ни одного поражения в основное время. Чем объясните?

— Мы провели хороший тренинг-кемп, где уже стали хорошо друг друга понимать. Там было много силовой борьбы, на упражнениях нас готовили так, чтобы хорошо начать сезон, войти в него сразу. У нас много талантливых игроков, которые могут и забить, решить эпизод. И в третьем-четвертом звеньях играть и приносить пользу есть кому.

— Как вас встретил Кирилл Капризов? Много ли общаетесь и хорошо ли знали друг друга прежде?

— Конечно, хорошо — играли вместе в молодежной сборной. Да еще и по году между школами часто друг против друга играли. Встретил хорошо — приятно, когда есть русские в команде. Есть с кем пообщаться!